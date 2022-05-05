В Мариуполе остаются около 2 000 российских военных, - Пентагон

По данным Министерства обороны США (Пентагон) в Мариуполе остаются около 2 000 российских военных. Остальные пытаются продвигаться на север.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, в Мариуполе находится эквивалент двух российских батальонных тактических групп (БТГ) - это около 2 000 военных.

При этом порядка 10 БТГ, которые ранее штурмовали город, пытаются продвинуться на север, но пока остановились. В Пентагоне полагают, что с целью создания лучших оборонительных позиций или для перегруппировки.

Представитель Пентагона добавил, что оставшиеся силы в Мариуполе и его окрестностях, могут включать в себя некоторых нерусских боевиков, в том числе чеченцев.