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В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию: тела вывозят в братскую могилу

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Украина, Воскресенье 10 июля 2022 15:39
В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию: тела вывозят в братскую могилу Фото: в Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию тел (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек в Мариуполе. Теперь этим занимается следственный комитет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, тела выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и автомобилем "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым (поселок под Мариуполем). Там уже навалом бросают в братскую могилу.

"В это время следователи (или поосто военные) допрашивают жителей относительно подробностей гибели. В итоге за "прозрачным намеком" человека с автоматом, всех убила "украинская армия". Фабрикации фейковых доказательств на марше. Один вопрос - зачем? Чтобы нелепым русским доказать что они не убийцы?", - пояснил Андрющенко.

Напомним, в середине июня в Мариуполе оккупанты останови перезахоронение людей, которых же сами убили.

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