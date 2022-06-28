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В Мариуполе оккупанты строят военную базу, обещая местным жилье

Фото: в Мариуполе оккупанты строят военную базу (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В захваченном Мариуполе оккупанты начали строительство. Местным обещают новое жилье, а на самом деле готовят военно-строительный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты бесконечно анонсируют "большое строительство" в районе рынка Азовский. Каждый день по 10 раз. Однако, в частных беседах сами строители рассказывали, что объект будет исключительно военного назначения", - написал Андрющенко.

Он добавил, что новый баннер на заборе, что должно скрыть от глаз мариупольцев правду, говорит правды больше за кого-то.

"Военно-строительный комплекс. Черным по белому. Однако, людям в городе продолжают рассказывать разговоры о восстановлении жилья", - написал советник мэра.

Напомним, в одном из жилых домов Мариуполя обнаружили еще более 100 тел мирных жителей, которые погибли от бомбежек.

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Мариуполь