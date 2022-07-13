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В Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник, - горсовет

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 13:26
В Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник, - горсовет Фото: в Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные сбили собственный беспилотник в Мариуполе. Оккупанты распространяют фейки о том, будто это была украинская "Точка-У".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Беспилотник был сбит на участке между Левобережным районом и Калиновкой.

"С перепугу и для сокрытия собственного страха оправдания распространяют сплетни о сбитой "Точке-У". Страх вызван формированием складов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км", - пишет Андрющенко.

Как отметил советника городского головы Мариуполя, страх оккупантов обусловлен тем, что украинская армия вооружена артиллерийскими системами HIMARS, благодаря которым наши бойцы нанесли достаточно потерь врагу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупационная власть Мариуполя начала эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь.

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