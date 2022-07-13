ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі окупанти збили власний безпілотник, - міськрада

Новость на русском →
Середа 13 липня 2022 13:26
У Маріуполі окупанти збили власний безпілотник, - міськрада Фото: у Маріуполі окупанти збили власний безпілотник (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові збили власний безпілотник у Маріуполі. Окупанти поширюють фейки про те, нібито, це була українська "Точка-У".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Безпілотник було збиту на ділянці між Лівобережним районом та Калинівкою.

"З переляку і для приховування власного страху виправдання поширюють плітки про збиту "Точку-У". Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км", - пише Андрющенко.

Як відзначив радника міського голови Маріуполя, страх окупантів обумовлений тим, що українська армія озброєна артилерійськими системами HIMARS, завдяки яким наші бійці завдали достатньо втрат ворогу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада Маріуполя розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища Некрополь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Оновлена карта бойових дій: дані британської розвідки
Оновлена карта бойових дій: дані британської розвідки
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови