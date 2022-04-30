В Мариуполе оккупанты разрешили перемещаться между районами. В городе установили блокпосты
Фото: жителям Мариуполя разрешили телепортироваться между районами (Getty Images)
Оккупанты в блокадном Мариуполе разрешили местным жителям перемещаться между Левобережным и другими районами. В городе установили блокпосты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом города и другими районами города на правобережье. Перемещение открыто через мост на Мухино. Одновременно устроены блокпосты для усиления контроля", - говорится в сообщении.
Напомним, мэрия Мариуполя сообщила, что сегодня может состояться эвакуация мирного населения.
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