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В Мариуполе оккупанты разрешили перемещаться между районами. В городе установили блокпосты

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Мариуполь, Суббота 30 апреля 2022 17:30
В Мариуполе оккупанты разрешили перемещаться между районами. В городе установили блокпосты Фото: жителям Мариуполя разрешили телепортироваться между районами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты в блокадном Мариуполе разрешили местным жителям перемещаться между Левобережным и другими районами. В городе установили блокпосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом города и другими районами города на правобережье. Перемещение открыто через мост на Мухино. Одновременно устроены блокпосты для усиления контроля", - говорится в сообщении.

Напомним, мэрия Мариуполя сообщила, что сегодня может состояться эвакуация мирного населения.

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