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У Маріуполі окупанти дозволили переміщуватися між районами. У місті встановили блокпости

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Маріуполь, Субота 30 квітня 2022 17:30
У Маріуполі окупанти дозволили переміщуватися між районами. У місті встановили блокпости Фото: жителям Маріуполя дозволили переміщуватися між районами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти у блокадному Маріуполі дозволили місцевих жителям переміщатися між Лівобережним та іншими районами. У місті встановили блокпости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом міста та іншими районами міста на правобережжі. Переміщення відкрито через міст на Мухіно. Одночасно влаштовано блок пости для посилення контролю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мерія Маріуполя повідомила, що сьогодні може відбутися евакуація мирного населення.

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