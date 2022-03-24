В Мариуполе оккупанты распространяют фейк, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в РФ

Оккупанты говорят мариупольцам, что Запорожье их не будет принимать

"Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли", - говорится в сообщении.

Также в Никольском захватчики отмечают, что единственная возможность эвакуации - автобусами в Ростов, а Украина их якобы бросила на произвол судьбы.

Однако, в городском совете отмечают, что все это фейк, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против собственной страны.

Отмечается, что сейчас идет эвакуация в Запорожье, где ждут каждого мариупольца. Эвакуация из Никольского также в процессе.