В Мариуполе оккупанты пытались подключить электричество и газ, но безуспешно

Так, в Кальмиусском районе из-за действий российских электриков сгорел трансформатор, поскольку они проводили работы в дождь. Кроме того, на выходных оккупанты подключили 350 Вт в обычных домах вместо 220 Вт. Из-за этого была повреждена бытовая техника жителей.

Также в Приморском районе оккупанты провели показательный запуск газоснабжения. Но уже через час газ вместе со светом и водой исчез.

В оккупированном Мариуполе также продолжается хаотичный снос зданий.

"Все больше людей вынуждены либо жить на улице, либо вламываться в пустые квартиры", - говорится в сообщении.