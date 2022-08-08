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У Маріуполі окупанти намагалися підключити електрику та газ, але безуспішно

Фото: у Маріуполі окупанти безуспішно намагаються підключити світло та газ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У захопленому Маріуполі окупанти намагаються відновити в одному із районів електрику та газ. Але поки такі спроби успіхів не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

Так, у Кальміуському районі через дії російських електриків згорів трансформатор, оскільки вони проводили роботи в дощ. Крім того, на вихідних окупанти підключили 350 Вт у звичайних будинках замість 220 Вт. Через це була пошкоджена побутова техніка жителів.

Також у Приморському районі окупанти провели показовий запуск газопостачання. Але вже через годину газ разом зі світлом та водою зник.

В окупованому Маріуполі також триває хаотичне знесення будівель.

"Все більше людей змушені або жити на вулиці, або вламуватись в пусті квартири", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує судилище над українськими військовими в Маріуполі. На сцені філармонії вже розмістили "клітки".

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