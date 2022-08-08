У Маріуполі окупанти намагалися підключити електрику та газ, але безуспішно

Так, у Кальміуському районі через дії російських електриків згорів трансформатор, оскільки вони проводили роботи в дощ. Крім того, на вихідних окупанти підключили 350 Вт у звичайних будинках замість 220 Вт. Через це була пошкоджена побутова техніка жителів.

Також у Приморському районі окупанти провели показовий запуск газопостачання. Але вже через годину газ разом зі світлом та водою зник.

В окупованому Маріуполі також триває хаотичне знесення будівель.

"Все більше людей змушені або жити на вулиці, або вламуватись в пусті квартири", - йдеться у повідомленні.