В Мариуполе оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов роддома в Россию

Сообщается, что оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя. В частности, уже более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе.

Сейчас известно о более 20 тысяч мариупольцев, которых насильно вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России.

"То, что сегодня делает Россия нарушает все возможные международные права человека. Это сопоставимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме того, ранее оккупанты насильно депортировали персонал и пациентов городской больницы №1. Там было около 600 местных жителей.