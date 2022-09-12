UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї", ставшей символом украинских партизан

Иллюстративное фото: в Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Мариуполе российские пропагандисты придумали ответ на появившиеся изображения буквы "Ї" в городе, которая стала символом сопротивления. Они рисуют красную звезду на объявлениях, где присутствует литера "Ё".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Для нивелирования внимания к "Ї" придумана кация "Йо". Рисуют красную звезду на объявлениях у российской "Е" с точками. Хорошая попытка, но нет. Несмотря на это, новые "Ї" появляются в городе, их рисуют даже краской", - рассказал Андрющенко.

Также, по его словам, россияне усилили проверки граждан в тех районах, где появились изображения буквы "Ї". В первую очередь проверяют молодежь и подростков и ищут у них маркеры "подозрительных цветов", краску в балончиках и мел.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска начали перебрасывать военную технику из Мариуполя в Бердянск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины