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В Мариуполе оккупанты придумали новый способ, как забрать мужчин на войну

Фото: оккупанты пытаются забрать жителей Мариуполя на войну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Мужчин пытаются заманить якобы на работу, а потом отправить на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Оккупанты рассылают жителям сообщения и предлагают работать в так называемой "государственной военизированной горноспасательной службе". Людям предлагаются устроиться якобы водителями и машинистами.

На "работу" отправляют в оккупированные Донецк, Горловку и Макеевку. Горсовет уверяет, что таким образом мужчин пытаются мобилизовать.

"Россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", - говорится в сообщении.

В городском совете призывают не вестись на предложения оккупантов и эвакуироваться в более безопасные регионы.

Фото: оккупанты рассылают жителям Мариуполя смс с предложениями "работы" (t.me/mariupolrada)

Напомним, ранее жители Мариуполя начали получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации.

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