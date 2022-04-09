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В Мариуполе оккупанты предложили "эвакуацию" экипажам судов, которых обстреляли накануне

Фото: в Мариуполе оккупанты предложили морякам "эвакуацию" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты предложили "эвакуацию" экипажам судов, находящихся в торговом порту Мариуполя. Накануне они обстреляли гражданские корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полка "Азов".

Отмечается, что украинские военные связались с экипажами кораблей, среди которых есть иностранцы, в частности граждане Турции и Болгарии. Они предложили помощь и эвакуацию.

Однако оккупанты перехватили связь, заявив, что ВСУ говорит неправду. Российские военные призвали моряков выйти к ним с имеющимся провиантом. Впрочем, куда именно будут эвакуированы члены экипажей - не сообщается.

"Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина", - призвали бойцы "Азова".

Напомним, что оккупанты обстреляли в порту Мариуполя единственный имеющийся в Украине ледокол "Капитан Белоусов". В результате один человек погиб.

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