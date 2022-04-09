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У Маріуполі окупанти запропонували "евакуацію" екіпажам суден, яких обстріляли напередодні

Фото: у Маріуполі окупанти запропонували морякам "евакуацію" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти запропонували "евакуацію" екіпажам суден, що знаходяться у торговельному порту Маріуполя. Напередодні вони обстріляли цивільні кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полку "Азов".

Зазначається, що українські військові зв'язалися з екіпажами кораблів, серед яких є іноземці, зокрема громадяни Туреччини і Болгарії. Вони запропонували допомогу та евакуацію.

Проте окупанти перехопили зв'язок, заявивши, що ЗСУ говорить неправду. Російські військові закликали моряків вийти до них з наявним провіантом. Втім, куди саме будуть евакуйовані члени екіпажів - не повідомляється.

"Закликаємо консульства держав, громадяни яких перебувають на іноземних суднах в Маріуполі, допомогти забезпечити їх безпечну евакуацію коридором, який буде контролювати держава Україна", - закликали бійці "Азову".

Нагадаємо, що окупанти обстріляли в порту Маріуполя єдиний наявний в Україні криголам "Капітан Белоусов". В результаті одна людина загинула.

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Війна Росії проти УкраїниМаріупольевакуація