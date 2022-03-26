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В Мариуполе оккупанты похитили людей из больницы, - Мариупольский горсовет

Фото: российские военные (Zerkalo.io)
Автор: RBC.UA

Городской совет Мариуполя сообщил, что оккупанты похитили людей с территории Горбольницы №1. По их информации на территории медучереждения находилось около 700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Мариупольского горсовета в Telegram.

В Мариупольском горсовете сообщили, что оккупанты похитили пациентов и медперсонал Городской больницы №1. Так были вывезены люди, которые прятались на территории медицинского учреждения от обстрелов.

По словам очевидцев людей вывезли в неизвестном направлении. По имеющейся информации на территории больницы находилось около 700 человек, однако точное количество вывезенных не называется.

Напомним, ранее сообщалось об уничтожении реабилитационного центра оккупантами.

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