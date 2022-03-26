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У Маріуполі окупанти викрали людей з лікарні, - Маріупольська міськрада

Фото: російські військові (Zerkalo.io)
Автор: RBC.UA

Міська рада Маріуполя повідомила, що окупанти викрали людей з території міськлікарні №1. За їх інформацією на території медзакладу перебувало близько 700 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Маріупольської міськради в Telegram.

У Маріупольській міськраді повідомили, що окупанти викрали пацієнтів і медперсонал міської лікарні №1. Так були вивезені люди, які ховалися на території медичного закладу від обстрілів.

За словами очевидців людей вивезли в невідомому напрямку. За наявною інформацією на території лікарні перебувало близько 700 осіб, проте точна кількість вивезених не називається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про знищенні реабілітаційного центру окупант.

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