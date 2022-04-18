ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе оккупанты обещают людям выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 18 апреля 2022 17:59
В Мариуполе оккупанты обещают людям выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях Фото: оккупанты обещают жителям Мариуполя компенсации в рублях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты склоняют жителей Мариуполя к сотрудничеству. Они обещают людям компенсации за разрушенное жилье в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Информацию о компенсации разрушенного жилья активно распространяют пропагандистские СМИ. Однако они манипулируют фактами, уверяя, что желающих тысячи.

"Людям оформляют документы для передвижения, тут же они могут подать заявку о возмещении своего разрушенного жилья для последующей компенсации. Очереди огромные, многотысячные", - сообщают российские медиа.

Кроме того, оккупанты таким образом пытаются ввести рубли, чтобы потом изолировать население по примеру ОРДЛО.

"Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным омбудсмена, оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях около 20 тысяч жителей Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мариуполь
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"