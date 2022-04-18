В Мариуполе оккупанты обещают людям выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях

Российские оккупанты склоняют жителей Мариуполя к сотрудничеству. Они обещают людям компенсации за разрушенное жилье в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО .

Информацию о компенсации разрушенного жилья активно распространяют пропагандистские СМИ. Однако они манипулируют фактами, уверяя, что желающих тысячи.

"Людям оформляют документы для передвижения, тут же они могут подать заявку о возмещении своего разрушенного жилья для последующей компенсации. Очереди огромные, многотысячные", - сообщают российские медиа.

Кроме того, оккупанты таким образом пытаются ввести рубли, чтобы потом изолировать население по примеру ОРДЛО.

"Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины", - говорится в сообщении.