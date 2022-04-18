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У Маріуполі окупанти обіцяють людям виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях

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Маріуполь, Понеділок 18 квітня 2022 17:59
У Маріуполі окупанти обіцяють людям виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях Фото: окупанти обіцяють жителям Маріуполя компенсації в рублях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти схиляють жителів Маріуполя до співпраці. Вони обіцяють людям компенсації за зруйноване житло в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Інформацію про компенсацію зруйнованого житла активно поширюють пропагандистські ЗМІ. Проте вони маніпулюють фактами, запевняючи, що бажаючих тисячі.

"Людям оформлюють документи для пересування, тут же вони можуть подати заявку про відшкодування свого зруйнованого житла для подальшої компенсації. Черги величезні, багатотисячні", - повідомляють російські медіа.

Крім того, окупанти таким чином намагаються ввести рублі, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО.

"Не співпрацюйте з окупантами. Компенсацію виплачують лише тим, хто отримує фейкові документи від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними омбудсмена, окупанти утримують в фільтраційних таборах близько 20 тисяч жителів Маріуполя.

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