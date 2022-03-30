В Мариуполе оккупанты нанесли удар по зданию Международного комитета Красного Креста

Российские военные в среду, 30 марта, нанесли удар по зданию Международного комитета Красного Креста в Мариуполе. На крыше здания был соответствующий знак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полк Азов.
Отмечается, что на крыше здания был размещен красный крест, который заметно с воздуха.
"Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из самых дерзких военных преступлений", - говорится в сообщении.
Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет.
Напомним, Международный Комитет Красного Креста заявил, что планирует открыть офис в Ростове-на-Дону, у границ с Украиной.
В свою очередь Украина раскритиковала такие действия МККК, отметив, что таким образом организация легализует принудительную депортацию украинцев.
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