RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі окупанти завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста

Фото: у Маріуполі окупанти обстріляли МКЧХ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові в середу, 30 березня, завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста у Маріуполі. На даху будівлі був відповідний знак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк Азов.

Зазначається, що на даху будівлі був розміщений червоний хрест, який помітно з повітря.

"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що планує відкрити офісу у Ростові-на-Дону, біля кордонів з Україною.

Своєю чергою Україна розкритикувала такі дії МКЧХ, зазначивши, що таким чином організація легалізує примусову депортацію українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКрасный КрестМаріуполь