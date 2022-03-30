У Маріуполі окупанти завдали удару по будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста

Зазначається, що на даху будівлі був розміщений червоний хрест, який помітно з повітря.

"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.