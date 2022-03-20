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В Мариуполе оккупанты маскируют сигнальные маячки в гаджеты для обнаружения позиций ВСУ

Фото: в Мариуполе обнаружили сигнальные маячки в гаджетах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские вражеские силы распространяют в Мариуполе гаджеты с сигнальными передатчиками. Таким образом оккупанты определяют позиции украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Недавно пограничники обнаружили в Мариуполе гражданский автомобиль, который остановился возле позиций ВСУ. Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную колонку. Оказалось, что в середине гаджетов были встроены маячки. Бойцы ГПСУ сразу уничтожили сигнальные передатчики.

"Военнослужащие Госпогранслужбы из пограничного отряда и отряда морской охраны защищают город с первых дней и вместе с бойцами ВСУ и Нацгвардии дают отпор военным преступникам, которые со всех сторон окружили и ведут огонь по городу", - добавили в МВД.

Напомним, 20 марта противник обстрелял Мариуполь из тяжелого вооружения, использовав для этого боевые корабли.

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