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У Маріуполі окупанти маскують сигнальні маячки у гаджети для виявлення позицій ЗСУ

Фото: у Маріуполі виявили сигнальні маячки у гаджетах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські ворожі сили розповсюджують у Маріуполі гаджети з сигнальними передавачами. Таким чином окупанти визначають позиції українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно прикордонники виявили в Маріуполі цивільний автомобіль, який зупинився біля позицій ЗСУ. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну колонку. Виявилося, що в середині гаджетів були вбудовані маячки. Бійці ДПСУ відразу знищили сигнальні передавачі.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч військовим злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту", - додали в МВС.

Нагадаємо, 20 березня противник обстріляв Маріуполь з важкого озброєння, використавши для цього бойові кораблі.

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