У Маріуполі окупанти маскують сигнальні маячки у гаджети для виявлення позицій ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно прикордонники виявили в Маріуполі цивільний автомобіль, який зупинився біля позицій ЗСУ. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну колонку. Виявилося, що в середині гаджетів були вбудовані маячки. Бійці ДПСУ відразу знищили сигнальні передавачі.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч військовим злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту", - додали в МВС.