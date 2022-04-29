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В Мариуполе новорожденным детям выдают свидетельства "ДНР"

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Мариуполь, Пятница 29 апреля 2022 19:06
В Мариуполе новорожденным детям выдают свидетельства "ДНР" Фото: Мариуполь (polkazov)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову..

23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.

Фактически выдачей этой "бумажки" ребенка лишили какого-либо гражданства, сообщила Денисова.В Мариуполе новорожденным детям выдают свидетельства &quot;ДНР&quot;"Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, в которой предусмотрено право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи", - прокомментировала Денисова.

Напомним, полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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