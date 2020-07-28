В Мариуполе неизвестный совершил нападение на синагогу

Фото: синагога в Мариуполе (ujew.com.ua)

Он подрался с охранником

Во вторник утром, 28 июля, неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги в Мариуполе. Охраннику удалось обезоружить его.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

По ее словам, пока не установлено, насколько тяжелые телесные повреждения получил охранник дома молитвы.

Сейчас правоохранители изучают обстоятельства нападения и готовятся к правовой квалификации преступления.

"Сегодня поступило сообщение, что неизвестный с топором нанес 51-летнему охраннику дома молитвы телесные повреждения. На данное сообщение выехала следственно-оперативная группа центрального отдела полиции и кинологическая служба ГУНП в Донецкой области. В настоящее время полиция продолжает работать на месте и устанавливает обстоятельства этого события для того, чтобы правильно квалифицировать", - заявила Попова.

По ее словам, уголовное дело еще не открыто.

"Все еще проверяется. Полиция устанавливает характер полученных повреждений", - добавила она.

Как видно на видео, которое опубликовало издание "Еврейские новости", между ними завязалась драка. Охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был моложе.

"Нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом", - говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины.

Напомним, ранее в Киеве вандалы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему.