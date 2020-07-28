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У Маріуполі невідомий вчинив напад на синагогу

Маріуполь, Вівторок 28 липня 2020 15:28
У Маріуполі невідомий вчинив напад на синагогу
Фото: синагога в Маріуполі (ujew.com.ua)
Автор: Анастасія Світлевська, Максим Зайченко

Він побився з охоронцем

У вівторок вранці, 28 липня, невідомий чоловік з сокирою поранив охоронця синагоги в Маріуполі. Охоронцю вдалося обеззброїти його.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер поліції Донецькій області в Маріуполі Мирослава Попова.

За її словами, поки не встановлено, на скільки тяжкі тілесні ушкодження отримав охоронець дому молитви.

Зараз правоохоронці вивчають обставини нападу і готуються до надання правової кваліфікації злочину.

"Сьогодні надійшло повідомлення, що невідомий із сокирою завдав 51-річному охоронцю дому молитви Синагога тілесні ушкодження. На вказане повідомлення виїхала слідчо-оперативна група центрального відділу поліції та кінологічна служба ГУНП в Донецькій області. В даний час поліція продовжує працювати на місці та встановлює обставини цієї події для того, щоб правильно кваліфікувати ", - заявила Попова.

За її словами, кримінальну справу ще не відкрито.

"Ще перевіряється. Поліція встановлює характер отриманих ушкоджень", - додала вона.

Як видно на відео, між ними зав'язалася бійка. Охоронцю вдалося обеззброїти нападника, який був молодший.

Напад на синагогу в Маріуполі

Опубліковано Єврейські новини JewishNews.com.UA Вівторок, 28 липня 2020 р.

"Нападник, тікаючи, встиг кинути в бік будівлі синагоги пакети та банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною", - йдеться у повідомленні Об'єднаної єврейської громади України.

Нагадаємо, раніше у Києві вандали розмалювали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

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