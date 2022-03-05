В Мариуполе начинается эвакуация населения: точное время и маршрут

В субботу, 5 марта, в Мариуполе будет установлен режим "тишины" с 9:00 до 16:00. В связи с этим жителей города начнут эвакуировать с 11:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация мирных жителей будет происходить из трех локаций муниципальными автобусами:
Также жители города смогут выехать на личном транспорте в период "тишины", следуя маршруту гуманитарного коридора.
"Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
При этом он подчеркнул, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.
Бойченко добавил, что эвакуация жителей Мариуполя будет проходить в несколько этапов на протяжении нескольких дней.
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