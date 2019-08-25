В Мариуполе мужчина пытался прорваться через блокпост

В Мариуполе бойцы Национальной гвардии Украины задержали пьяного водителя, который попытался прорваться через блокпост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие Национальной гвардии остановили автомобиль ВАЗ-21013 для проверки документов. Водитель был пьян и пытался прорваться через блокпост.

Правоохранители сначала сделали предупредительный выстрел, на который водитель не отреагировал, затем - открыли огонь по колесам. Позже мужчина был задержан.

Напомним, в Черновицкой области ночью 18 августа пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался прорваться через украино-румынскую границу, в результате чего был ранен человек.

Около 03:00 пограничники заметили, что в сторону государственной границы с направления населенного пункта Шепит на скорости движется автомобиль. На законное требование автомобиль не остановился и продолжил движение в сторону военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничный наряд с применением оружия задержал злоумышленников, которые пытались переместить в Венгрию контрабандную партию сигарет. В транспортных средствах пограничники обнаружили более 100 ящиков табачных изделий.