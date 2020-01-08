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В Мариуполе мужчина с ножом ранил трех человек

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 15:41
В Мариуполе мужчина с ножом ранил трех человек
Фото (facebook.com/MariupolPolice/)

Инцидент произошел 7 января в многоэтажном доме по бульвару Шевченко

В Мариуполе Донецкой области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на троих человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что инцидент произошел 7 января в многоэтажном доме по бульвару Шевченко. Соседи рассказали, что видели, как неизвестный с ножом со следами крови ходит по подъезду.

Прибыв на вызов, патрульные поднялись на второй этаж, где увидели на полу и стенах следы, похожие на кровь. Навстречу им вышел человек с окровавленными руками, который и был задержан. В квартире находились еще трое мужчин с ножевыми ранениями различной степени тяжести.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина совершил нападение на полицейского, нанеся тому ножевое ранение.

24 декабря около 9:30 в Немышлянском районе Харькова мужчина, угрожая ножом, захватил женщину в заложницы. Мужчина требовал организовать ему встречу с его знакомым в обмен на захваченную женщину. Прибывши на место событий полицейским удалось убедить мужчину обменять заложницу на сотрудника полиции.

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