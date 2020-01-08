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У Маріуполі чоловік з ножем поранив трьох людей

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 15:41
У Маріуполі чоловік з ножем поранив трьох людей
Фото (facebook.com/MariupolPolice/)

Інцидент стався 7 січня о багатоповерховому будинку по бульвару Шевченка

У Маріуполі Донецької області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на трьох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що інцидент стався 7 січня о багатоповерхівці по бульвару Шевченка. Сусіди розповіли, що бачили, як невідомий з ножем зі слідами крові ходить по під'їзду.

Прибувши на виклик, патрульні піднялися на другий поверх, де побачили на підлозі і стінах сліди, схожі на кров. Назустріч їм вийшов чоловік із закривавленими руками, який і був затриманий. У квартирі перебували ще троє чоловіків з ножовими пораненнями різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Харкові невідомий чоловік скоїв напад на поліцейського, завдавши тому ножове поранення.

24 грудня близько 9:30 у Немишлянська районі Харкова чоловік, погрожуючи ножем, захопив жінку в заручниці. Чоловік вимагав організувати йому зустріч з його знайомим в обмін на захоплену жінку. Прибувши на місце подій поліцейським вдалося переконати чоловіка обміняти заручницю на співробітника поліції.

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