В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды (видео)

"Недовольство жителей растет. Очередной митинг от жителей пр. Победы. Люди брошены на произвол судьбы в центре Левобережья без воды и электричества. Оккупационная администрация, даже не скрываясь, уже не обещает "восстановления". Волна социального недовольства распространяется по Мариуполю", - написал он.

Кроме того, Андрющенко рассказал, что из оккупационной "Мариупольтеплосети" уволился руководитель и главный энергетик. Причина увольнения - "нежелание оставаться крайними в невозможности начать отопительный сезон и понимание ответственности за последствия".