В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды (видео)

Жители одного из районов оккупированного Мариуполя вышли на очередной митинг. Причиной тому стало отсутствие воды и света в домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.
"Недовольство жителей растет. Очередной митинг от жителей пр. Победы. Люди брошены на произвол судьбы в центре Левобережья без воды и электричества. Оккупационная администрация, даже не скрываясь, уже не обещает "восстановления". Волна социального недовольства распространяется по Мариуполю", - написал он.
Кроме того, Андрющенко рассказал, что из оккупационной "Мариупольтеплосети" уволился руководитель и главный энергетик. Причина увольнения - "нежелание оставаться крайними в невозможности начать отопительный сезон и понимание ответственности за последствия".
Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.
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