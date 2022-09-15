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В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды (видео)

Фото: в Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители одного из районов оккупированного Мариуполя вышли на очередной митинг. Причиной тому стало отсутствие воды и света в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.

"Недовольство жителей растет. Очередной митинг от жителей пр. Победы. Люди брошены на произвол судьбы в центре Левобережья без воды и электричества. Оккупационная администрация, даже не скрываясь, уже не обещает "восстановления". Волна социального недовольства распространяется по Мариуполю", - написал он.

Кроме того, Андрющенко рассказал, что из оккупационной "Мариупольтеплосети" уволился руководитель и главный энергетик. Причина увольнения - "нежелание оставаться крайними в невозможности начать отопительный сезон и понимание ответственности за последствия".

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.

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Мариуполь