Мариуполь готовят к присоединению к России: названа возможная дата "референдума"

Оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России. Есть информация о том, что он может пройти 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, есть признаки подготовки прямой интеграции Мариуполя в Россию вместе с оккупированной частью Донецкой области. Ожидается, что на неподконтрольные территории зайдут российские банку и вузы.

"Поступает информация о намерении организации и проведения "референдума" в Мариуполе о присоединении к России. Вчера сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали свидетельства источников, что самопровозглашенный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть - продолжаем отслеживать и фиксировать". - отметил Андрющенко.

Он также подчеркнул, что в местных школах уже подписывают тетради "Мариуполь. Ростовская область".