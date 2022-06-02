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В Мариуполе фиксируют мор дельфинов. Это может свидетельствовать о болезнях в море

Фото: в Мариуполе начался мор рыбы и дельфинов (фото t.me/andriyshTime)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, такой мор рыбы возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.

"Эпидемия - уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня - одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением", - отметил советник мэра.

Фото: в Мариуполе мор дельфинов (t.me/andriyshTime)

Напомним, что в захваченном Мариуполе катастрофическая гуманитарная ситуация. Российские оккупанты обустраивают трупосвалки в супермаркетах.

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МариупольАзовское море