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У Маріуполі фіксують мор дельфінів. Це може свідчити про хвороби у морі

Фото: у Маріуполі почався мор риби та дельфінів (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Маріуполя зафіксували масовий мор риби та дельфінів в акваторії Азовського моря. Це може свідчити про поширення хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, такий мор риби можливий в період аномальної спеки у липні. Тому, враховуючи температуру та сезон, це може свідчити про наявність хвороби у водах Азовського моря.

"Епідемія - вже не просто загроза, а реальність… Море на сьогодні - одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - зазначив радник мера.

Фото: у Маріуполі мор дельфінів (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі катастрофічна гуманітарна ситуація. Російські окупанти облаштовують трупозвалища у супермаркетах.

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МаріупольАзовское море