Мариуполь - Ворскла: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины

В противостоянии между "Мариуполем" и "Ворсклой" определится второй финалист Кубка Украины. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают, что больше шансов на победу у гостей встречи. Победитель этой игры в решающем матче за трофей будет противостоять "Динамо".

24 июня 19:30

Мариуполь, стадион имени Бойко

Команды сыграют между собой в Мариуполе во второй раз в течение двух недель. 11 дней назад в рамках 26 тура чемпионата Украины "Мариуполь" и "Ворскла" поделили очки. В текущем сезоне "зелено-белые" еще не побеждали приазовцев. Соперники дважды сыграли вничью со счетом 1:1, а в марте подопечные Александра Бабича разгромили полтавчан - 3:0.

Путь в полуфинал

Приазовский клуб начал свой путь с третьего предварительного раунда, где одержал победу над перволиговым "Рухом" - 1:0. Затем с тем же минимальным счетом азовцы переиграли донецкий "Олимпик", а в четвертьфинале разобрались с командой второй лиги "Альянсом" с Липовой Долины (4:2).

"Ворскла" стартовала в нынешнем сезоне Кубка Украины со стадии 1/8 финала, когда обыграла Ковалевский "Колос", а потом уже под руководством нового тренерского штаба во главе с Юрием Максимовым была сильнее черниговской "Десны". Оба матча завершились со счетом 1:0.

Турнирная ситуация

Команды находятся друг от друга в украинской Премьер-лиге на расстоянии 4 очков. "Мариуполь" ведет борьбу за первое место во второй шестерке с "Днепром-1", а "Ворскла" идет сразу за ними.

Обе команды провели последние матчи перед личной встречей в родных стенах, в которых одержали победы. "Мариуполь" был сильнее "Львова" (3:0), а "Ворскла" переиграла "Днепр-1" (2:0).

Судейские назначения

Судьба противостояния, как и первого полуфинала Кубка Украины "Минай" - "Динамо", будет в руках Екатерины Монзуль. Помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, четвертый арбитр - Анастасия Романюк.

На этом матче будет работать система VAR, за который будет отвечать Виталий Романов, его ассистент - Андрей Скрипка, наблюдатель - Виктор Дердо.