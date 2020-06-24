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Маріуполь - Ворскла: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Новини » Спорт     24.06.2020 - 09:28
Маріуполь - Ворскла: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України
Фото: "Маріуполь" - "Ворскла" (facebook.com/mariupolfc)

Команди розіграють другу путівку у фінал

У протистоянні між "Маріуполем" та "Ворсклою" визначиться другий фіналіст Кубка України. Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають, що більше шансів на перемогу у гостей зустрічі. Переможець цієї гри у вирішальному матчі за трофей протистоятиме "Динамо".

24 червня 19:30
Маріуполь, стадіон імені Бойка

Команди зіграють між собою у Маріуполі вдруге протягом двох тижнів. 11 днів тому в рамках 26 туру чемпіонату України "Маріуполь" та "Ворскла" поділили очки. У поточному сезоні "зелено-білі" ще не перемагали приазовців. Суперники двічі зіграли внічию з рахунком 1:1, а в березні підопічні Олександра Бабича розгромили полтавчан - 3:0.

Шлях до півфіналу

Приазовський клуб розпочав свій шлях з третього попереднього раунду, де здобув перемогу над першоліговим "Рухом" - 1:0. Потім з тим самим мінімальним рахунком азовці переграли донецький "Олімпік", а у четвертьфіналі розібрались з командою Другої ліги "Альянсом" з Липової Долини (4:2).

"Ворскла" стартувала у нинішньому сезоні Кубка України зі стадії 1/8 фіналу, коли обіграла ковалівський "Колос", а потім вже під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Юрієм Максимовим була сильніша за чернігівську "Десну". Обидва матчі завершились з рахунком 1:0.

Турнірна ситуація

Команди знаходяться один від одного в українській Прем'єр-лізі на відстані 4 очок. "Маріуполь" веде боротьбу за перше місце в другій шістці з "Дніпром-1", а "Ворскла" йде відразу за ними.

Обидві команди провели останні матчі перед особистою зустріччю в рідних стінах, в яких здобули перемоги. "Маріуполь" був сильнішим за "Львова" (3:0), а "Ворскла" переграла "Дніпро-1" (2:0).

Суддівські призначення

Доля протистояння, як і першого півфіналу Кубка України "Минай" - "Динамо", буде в руках Катерини Монзуль. Допомагати їй будуть Марина Стрілецька і Олександра Ардашева, четвертий арбітр - Анастасія Романюк.

На цьому матчі буде працювати система VAR, за який буде відповідати Віталій Романов, його асистент - Андрій Скрипка, спостерігач - Віктор Дердо.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ВорсклаМаріупольКубок Украиныполуфинал
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