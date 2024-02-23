Маріуполь, Сєвєродонецьк, Бахмут: ЗМІ за допомогою ІІ показали масштаби руйнувань (фото)

Масштаби руйнувань

71% забудованих площ зруйновано у Бахмуті (. Бойові дії знищили або пошкодили майже всі дитячі садки та школи, стадіони, центри для молоді та дітей.

У Маріуполі зруйновано близько 50% довоєнних будівель. Зокрема, в центральному районі міста знищено 93% багатоквартирних будинків. Також у місті повністю зруйновано або пошкоджено 86 із 89 навчальних закладів та всі лікарні.

У Сєвєродонецьку зруйновано 59% довоєнних площ забудови - це чотири тисячі будівель різного масштабу з усього 11 тисяч. Найсильніше від війни постраждав центр міста та хімічний завод "Азот", де у розпал бойових дій переховувалися понад 500 мирних жителів.

Нагадаємо, раніше правозахисні організації Human Rights Watch, SITU Research та Truth Hounds опублікували розслідування, присвячене тому, як навесні 2022 року російські війська захоплювали Маріуполь. На їхню думку, до воєнних злочинів можуть бути причетні Володимир Путін, Сергій Шойгу, Рамзан Кадиров та інші. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.