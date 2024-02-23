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Мариуполь, Северодонецк, Бахмут: СМИ с помощью ИИ показали масштабы разрушений (фото)

Фото: СМИ с помощью ИИ показали масштабы разрушений в Бахмуте, Мариуполе и Северодонецке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С помощью спутниковых снимков удалось выяснить масштаб разрушений в трех наиболее поврежденных украинских городах, временно оккупированных РФ, - Мариуполе, Северодонецке и Бахмуте. Ислледование было проведено не без участия ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".

Масштабы разрушений

71% застроенных площадей разрушено в Бахмуте (Донецкая область). Боевые действия уничтожили или повредили почти все детские сады и школы, стадионы, центры для молодежи и детей.

В Мариуполе (Донецкая область) разрушено оказалось около 50% довоенных построек. В частности, центральном районе города уничтожено 93% многоквартирных домов. Также в городе полностью разрушены или повреждены 86 из 89 учебных учреждений и все больницы.

В Северодонецке (Луганская область) разрушено 59% довоенных площадей застройки - это четыре тысячи построек разного масштаба из всего 11 тысяч. Сильнее всего от войны пострадал центр города и химический завод "Азот", где в разгар боевых действий укрывались более 500 мирных жителей.

Напомним, ранее правозащитные организации Human Rights Watch, SITU Research и Truth Hounds опубликовали расследование, посвященное тому, как весной 2022 года российские войска захватывали Мариуполь. По их мнению, к военным преступлениям могут быть причастны Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров и другие. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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МариупольСеверодонецкБахмут