"Мариуполь" отправился на матч Лиги Европы против "Юргордена"

Команда Александра Бабича вылетела в Стокгольм

Накануне поздно вечером "Мариуполь" отправился в Швецию на матч второго раунда квалификации Лиги Европы против "Юргордена". Об этом сообщает пресс-служба приазовского клуба.

Сперва команда на клубном автобусе отправилась в аэропорт Запорожья, где в 6:30 утра вылетила в Киев, а оттуда - в Стокгольм.

Матч "Юргонден" - "Мариуполь" состоится в четверг, 26 июля, в Стокгольме на Tele2 Arena, начало - 20.00.

Транслировать игру будет канал "Футбол 1" (студия Live начнет работу в 19:15). В Мариуполе европейскую битву приазовцев можно будет посмотреть также в фан-зоне возле Порт-сити.

Ответный матч пройдет в Одессе 2 августа. "Мариуполь" уже знает своего потенциального соперника в следующем раунде. В случае успеха во втором раунде с "Юргорденом", далее приазовцы сыграют с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция).

Напомним, УЕФА не разрешил "Мариуполю" проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе.