"Маріуполь" відправився на матч Ліги Європи проти "Юргордена"

Команда Олександра Бабича вилетіла в Стокгольм

Напередодні пізно ввечері "Маріуполь" відправився до Швеції на матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Юргорден". Про це повідомляє прес-служба приазовського клубу.

Спершу команда на клубному автобусі вирушила в аеропорт Запоріжжя, де о 6:30 ранку виліт до Києва, а звідти - в Стокгольм.

Матч "Юргонден" - "Маріуполь" відбудеться у четвер, 26 липня, в Стокгольмі на Tele2 Arena, початок - 20.00.

Транслювати гру буде канал "Футбол 1" (студія Live почне роботу о 19:15). У Маріуполі європейську битву приазовців можна буде подивитися також в фан-зоні біля Порт-сіті.

Матч-відповідь відбудеться в Одесі 2 серпня. "Маріуполь" вже знає свого потенційного суперника в наступному раунді, якщо пройде Юргорден.