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Мариуполь - это щит. Он держит на себе огромное количество войск, - Минобороны

Фото: Мариуполь держит огромное количество войск врага и не дает ему продвинуться (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На сегодня Мариуполь является щитом огромной части Украины. Ведь город держит на себе огромное количество вражеских войск и не дает им продвигаться в другие регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр во время телемарафона.

"Любая информация о том помогаем или не помогаем, что можно сделать - все это будет анализироваться врагом. Даже если дать простую какую-то информацию, она все равно будет использована. Поэтому пока можно сказать только одно - ВСУ, Украина, делают все возможное и даже не возможное, чтобы крепко держать эту оборону. Второе, что можно точно сказать - Мариуполь держит на себе огромное количество войск, которые не могут продвигаться в другие регионы и, по сути, сегодня Мариуполь - это щит огромной части Украины. То что так героически держатся там ВСУ, это говорит само за себя", - рассказала Маляр.

Напомним, Россия продолжает бомбардировать Мариуполь. Недавно для этого страна-оккупант впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Также стало известно, что в Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.

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Мариуполь