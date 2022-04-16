Мариуполь - это щит. Он держит на себе огромное количество войск, - Минобороны

"Любая информация о том помогаем или не помогаем, что можно сделать - все это будет анализироваться врагом. Даже если дать простую какую-то информацию, она все равно будет использована. Поэтому пока можно сказать только одно - ВСУ, Украина, делают все возможное и даже не возможное, чтобы крепко держать эту оборону. Второе, что можно точно сказать - Мариуполь держит на себе огромное количество войск, которые не могут продвигаться в другие регионы и, по сути, сегодня Мариуполь - это щит огромной части Украины. То что так героически держатся там ВСУ, это говорит само за себя", - рассказала Маляр.

Напомним, Россия продолжает бомбардировать Мариуполь. Недавно для этого страна-оккупант впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Также стало известно, что в Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.

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