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Мариуполь - это сердце войны и оно бьется, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь сейчас является сердцем войны и оно бьется. И чем крепче там будут позиции, тем лучше будет ситуация и на востоке страны, и за столом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью APNews.

"Мариуполь - это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Это люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и в зоне ООС. И если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас более приближен и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", - отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что в Мариуполе российские оккупационные войска устроили так называемую "зачистку". Они ищут якобы "нацистов", убивают людей, фотографируясь с телами и принудительно мобилизуют мужчин к "ДНР".

Напомним, российские военные сосредоточили усилия в направлении Мариуполя и Изюма. Сейчас есть высока вероятность диверсий в этих городах.

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Владимир ЗеленскийМариупольВойна России против Украины