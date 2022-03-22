Мариуполь был, есть и останется украинским городом, - Рыженков

"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь - это украинский город. Так же считает и Ринат Ахметов", - пояснил он.

По его словам, Россия обстреливает Мариуполь уже три недели, со всех сторон, из самого разнообразного оружия, используя наземные установки и авиацию. А совсем недавно Россия также использовала для обстрелов свои военные корабли.

"Связь с жителями в городе практически отсутствует. В момент, когда город был окружён, в нем находилось более 400 тыс человек. Большинство из них уже три недели прячутся от обстрелов в бомбоубежищах и подвалах своих домов. Запасов еды и товаров первой необходимости, которые мы сделали в бомбохранилищах, не хватило на такой длительный срок. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа", - поделился он.

Также он рассказал, что обстрелу российским агрессором подвергся один из металлургических заводов компании в городе. Но когда Украина выиграет войну, завод обязательно будет отстроен заново, заверил он.

"Даже после обстрелов мы верим, что сможем восстановить работу завода – это позиция украинских жителей, Рината Ахметова и украинской власти”, - подчеркнул он.

Как известно, Мариуполь уже третью неделю находится в блокаде российских оккупантов. В городе гуманитарная катастрофа, нет еды и воды. Жители выбираются из города на собственных авто под постоянными обстрелами.

В мирных городах их ждут убежища и гуманитарная помощь: компания "Метинвест" обустроила более 5500 тысяч мест для переселенцев в городах присутствия.

Также, в кооперации с Фондом Ахметова, в Запорожье доставлены 80 тонн гуманитарной помощи: вся она будет доставлена людям, которые в ней нуждаются.м