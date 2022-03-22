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Маріуполь був, є і залишиться українським містом, - Риженков

Фото: Маріуполь був, є і залишиться українським містом (t me)
Автор: Артем Горовенко

Маріуполь був, є і залишиться українським містом. Питання здачі міста російським загарбникам не допускається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова.

"Позиція влади, військових і жителів залишається незмінною: Маріуполь - це українське місто. Так само вважає і Рінат Ахметов", - пояснив він.

За його словами, Росія обстрілює Маріуполь вже три тижні, з усіх боків, з найрізноманітнішої зброї, використовуючи наземні установки і авіацію. А зовсім недавно Росія також використовувала для обстрілів свої військові кораблі.

"Зв'язок з жителями в місті практично відсутній. У момент, коли місто було оточене, в ньому знаходилося понад 400 тис. осіб. Більшість з них вже три тижні ховаються від обстрілів в бомбосховищах і підвалах своїх будинків. Запасів їжі і товарів першої необхідності, які ми зробили в бомбосховищах, не вистачило на такий тривалий термін. Зараз у місті гуманітарна катастрофа", - поділився він.

Також він розповів, що обстрілу російським агресором піддався один з металургійних заводів компанії в місті. Але коли Україна виграє війну, завод обов'язково буде відбудований заново, запевнив він.

"Навіть після обстрілів ми віримо, що зможемо відновити роботу заводу – це позиція українських жителів, Ріната Ахметова і української влади", - підкреслив він.

Як відомо, Маріуполь вже третій тиждень перебуває в блокаді російських окупантів. У місті гуманітарна катастрофа, немає їжі і води. Жителі вибираються з міста на власних авто під постійними обстрілами.

У мирних містах на них чекають притулку та гуманітарна допомога: компанія "Метінвест" облаштувала понад 5500 тисяч місць для переселенців у містах присутності.

Також, в кооперації з Фондом Ахметова, в Запоріжжі доставлені 80 тонн гуманітарної допомоги: вся вона буде доставлена людям, які її потребують.м

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МаріупольМетинвест