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"Мариуполь" арендовал у "Шахтера" четырех футболистов

Новости » Спорт    27.06.2019 - 14:48
"Мариуполь" арендовал у "Шахтера" четырех футболистов
Фото: "Мариуполь" арендовал трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 (fcmariupol.com)

Трое из них - обладатели золотых медалей чемпионата мира U-20

Первым новичком ФК "Мариуполь" в летнее трансферное окно стал полузащитник "Шахтера" Дмитрий Топалов. Об этом сообщается на сайте приазовского клуба.

21-летний хавбек будет выступать в команде Александра Бабича на правах аренды до конца сезона. Топалов находится в структуре "Шахтера" с восьми лет. Может сыграть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и на фланге.

Также клуб усилился тремя обладателями золотых медалей чемпионата мира U-20 в Польше - Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук. Все они также арендованы из "Шахтера" и будут выступать за азовскую команду на правах аренды до конца сезона.

Напомним, "Динамо" переподписало и отправило в аренду чемпиона мира U-20.

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