Под Марьинкой пресекли незаконную добычу угля

В районе ООС организовали так называемую копанку, на которой незаконно добывали уголь

Под Марьинкой Донецкой области подразделения Объединенных сил пресекли незаконную добычу угля. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники получили информацию о незаконной добыче угля на окраине села Ильинка под Марьинкой. В результате подразделения ОС задержали пятерых человек, которые с помощью тяжелой техники пытались добывать уголь.

"На месте правонарушения выявлены дизель-генератор, отбойные молотки для добычи полезных ископаемых, экскаватор и около 50 тонн готового для загрузки угля. По данному факту в следственный отдел Марьинского отдела полиции направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 240 УК Украины "Нарушение правил охраны недр", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция выстрелами остановила автомобиль, который пытался прорваться в зону ООС.