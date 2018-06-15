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Под Марьинкой пресекли незаконную добычу угля

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 10:04
Фото: незаконная добыча угля (dpsu.gov.ua)
Фото: незаконная добыча угля (dpsu.gov.ua)

В районе ООС организовали так называемую копанку, на которой незаконно добывали уголь

Под Марьинкой Донецкой области подразделения Объединенных сил пресекли незаконную добычу угля. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники получили информацию о незаконной добыче угля на окраине села Ильинка под Марьинкой. В результате подразделения ОС задержали пятерых человек, которые с помощью тяжелой техники пытались добывать уголь.

"На месте правонарушения выявлены дизель-генератор, отбойные молотки для добычи полезных ископаемых, экскаватор и около 50 тонн готового для загрузки угля. По данному факту в следственный отдел Марьинского отдела полиции направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 240 УК Украины "Нарушение правил охраны недр", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция выстрелами остановила автомобиль, который пытался прорваться в зону ООС.  

 

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Теги публикации: Донецк, Донбасс, уголь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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