Під Мар'їнкою припинили незаконний видобуток вугілля

В районі ООС організували так звану копанку, на якій незаконно видобували вугілля

Під Мар'їнкою Донецької області підрозділи Об'єднаних сил припинили незаконний видобуток вугілля. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що прикордонники отримали інформацію про незаконний видобуток вугілля на околиці села Іллінка під Мар'їнкою. В результаті підрозділи ОС затримали п'ятьох осіб, які з допомогою важкої техніки намагалися добувати вугілля.

"На місці правопорушення виявлено дизель-генератор, відбійні молотки для видобування корисних копалин, екскаватор і близько 50 тонн готового для завантаження вугілля. За даним фактом до слідчого відділу Мар'їнського відділу поліції направлено повідомлення за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 240 КК України "Порушення правил охорони надр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція пострілами зупинила автомобіль, який намагався прорватися до зони ООС.