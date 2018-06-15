Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Мар'їнкою припинили незаконний видобуток вугілля

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 10:04
Фото: незаконний видобуток вугілля (dpsu.gov.ua)
Фото: незаконний видобуток вугілля (dpsu.gov.ua)

В районі ООС організували так звану копанку, на якій незаконно видобували вугілля

Під Мар'їнкою Донецької області підрозділи Об'єднаних сил припинили незаконний видобуток вугілля. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що прикордонники отримали інформацію про незаконний видобуток вугілля на околиці села Іллінка під Мар'їнкою. В результаті підрозділи ОС затримали п'ятьох осіб, які з допомогою важкої техніки намагалися добувати вугілля.

"На місці правопорушення виявлено дизель-генератор, відбійні молотки для видобування корисних копалин, екскаватор і близько 50 тонн готового для завантаження вугілля. За даним фактом до слідчого відділу Мар'їнського відділу поліції направлено повідомлення за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 240 КК України "Порушення правил охорони надр", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція пострілами зупинила автомобіль, який намагався прорватися до зони ООС.

 

На Донбасі за добу загинули 2 українських військових, ще 6 поранено
Теги публікації: Донецьк, Донбас, уголь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся