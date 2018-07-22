У Мар‘їнці в результаті вибуху невідомого предмету постраждали дві людини

Новини Надзвичайні події 22.07.2018 - 15:59
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Один з потерпілих наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет

У Мар‘їнці (Донецька область) в результаті вибуху невідомого предмету на власному подвір’ї постраждали дві людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Як повідомляється, 45 та 43- річні чоловіки приїхали до будинку, в якому деякий час не мешкали.

Перевіряючи подвір’я вони підірвалися на невідомому предметі.

Встановлено, що один з потерпілих наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет, в результаті чого стався вибух.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі стався вибух на подвір'ї приватного будинку по вулиці Першотравневій.

Також повідомлялося про вибух у Авдіївці, що стався біля магазину.

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