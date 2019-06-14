В Марьинке при обстреле жилого дома пострадали четверо людей

Сегодня, 14 июня, в результате обстрела боевиками жилого дома в Марьинке пострадали четверо людей, среди которых - ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, в результате обстрелов были повреждены три дома и хозяйственные помещения. По факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт".

"Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. В самом тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - говорится в сообщении.

Сегодня в ООС сообщали об обстреле боевиками жилого дома в Марьинке. В пресс-центре отметили, что пострадал только хозяин дома.

РБК-Украина писало, что минувшей ночью боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.