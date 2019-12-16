Марина Порошенко прекращает полномочия главы Украинского культурного фонда

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Супруга Порошенко заявила о давлении со стороны действующей власти

Глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в Фонде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой соответствующее видеообращение Марины Порошенко, размещенное на сайте "Европейской солидарности".

Она, в частности, заявила, что этим шагом хочет предотвратить "давление со стороны действующей власти на членов команды Украинского культурного фонда".

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины Наблюдательному совету Украинского культурного фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", – говорится в обращении.

Марина Порошенко заявила, что за время работы Фонда культурно-художественное сообщество почувствовало весомую поддержку и поверило в то, что государственная организация может быть открытой к людям. А деятельность Фонда получила одобрительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти.

"Фонд состоялся и стал действенным институтом и эффективным институтом развития украинской культуры", – говорится в заявлении.

"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ей. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост также не буду. Я имею честь!", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она поблагодарила команду за плодотворную работу и подтвердила, что и впредь будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.